Младенович стала полуфиналисткой, обыграв Кырстю на турнире WTA в Мадриде

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.17-я ракетка мира, 23-летняя француженка(14) победила 27-летнюю румынку(WC), занимающую в рейтинге WTA 83-ю строчку, со счетом 6:4, 6:4.Теннисистки играли 1 час 16 минут. Младенович сделала четыре брейка и упустила две своих подачи. На ее счету три эйса и семь двойных ошибок против одного эйса и трех двойных у Кырсти. Между собой теннисистки играли впервые.В полуфинале соперницей Младенович станет либо россиянка Светлана Кузнецова (8), либо канадка Эжени Бушар (LD).Кристина Младенович (Франция, 14) — Сорана Кырстя (Румыния, WC) – 6:4, 6:4