Стаховский не пробился в полуфинал на челленджере в Узбекистане

В Карши (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75.000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.96-я ракетка мира, 31-летний украинец, посеянный под первым номером, потерпел поражение от 24-летнегоиз Индии, занимающего в рейтинге ATP 273-ю строчку. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу индийца.Стаховский не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, в то время как его соперник реализовал три из трех. Сергей выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Бхамбри один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.Отметим, что украинец Владислав Манафов завершил выступление во втором круге, проиграв белорусу Ярославу Шило – 6:7(4), 5:7, а Денис Молчанов (Q) выбыл из борьбы в первом круге, уступив россиянину Алексею Ватутину – 7:5, 4:6, 4:6.В парном разряде Сергей Стаховский (308-й в мировом парном рейтинге) с Денисом Молчановым (149) дошли до полуфинала, где сыграют с третьим сеяным дуэтом Кевин Кравец (Германия, 115) / Адриан Менендес Масейрас (Испания, 206).