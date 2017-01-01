Мадрид. Халеп отдала два гейма Вандевеге и стала первой полуфиналисткой

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Действующая чемпионка турнира, восьмая ракетка мира 25-летняя румынка(3) разгромила свою ровесницу из США, занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:1, 6:1.Теннисистки провели на корте лишь 59 минут. Халеп взяла пять подач Вандевеге и отыграла все три ее брейк-пойнта. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Симона обошлась без двойных ошибок на подаче, а Коко ошиблась дважды. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Халеп по полуфиналу определится в матче Кики Бертенс (Нидерланды) — Анастасия Севастова (Латвия).Симона Халеп (Румыния, 3) — Коко Вандевеге (США) – 6:1, 6:1