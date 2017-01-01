Мадрид. Кузнецова в ¼ финала ожидает победительницу матча Кербер - Бушар

Теннис. WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,934,318. Одиночный разряд. 64 участницы

В Мадриде (Испания) на турнире WTA Mutua Madrid Open - Premier Mandatoryс призовым фондом €5,934,318 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Девятая ракетка мира, 31-летняя россиянка(8) взяла верх над прошедшей через квалификацию 25-летней китаянкой, занимающей в рейтинге WTA 64-е место, со счетом 6:4, 7:5.Поединок длился 1 час 28 минут. Кузнецова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. На ее счету один эйс и одна двойная ошибка, а соперница ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это была вторая победа россиянки в двух встречах с китаянкой.За выход в полуфинал турнира Кузнецовой предстоит сразиться либо с первой сеяной немкой Анжеликой Кербер, либо с канадкой Эжени Бушар.Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Ван Цян (Китай, Q) – 6:4, 7:5