Мюнхен. Стаховский пробился во второй круг в парном разряде

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец Сергей Стаховский (362-й в парном рейтинге) вместе с Михаилом Кукушкиным (562) из Казахстана стартовали с победы над сербом Ненадом Зимоньичем (56) и немцем Мишей Звереввым (82) со счетом 6:4, 7:5. Поединок длился 1 час 8 минут.Стаховский и Кукушкин реализовали четыре брейк-пойнта из девяти, а их соперники – два из трех. Обе пары выполнили по два эйса, при этом Сергей и Михаил обошлись без двойных ошибок на подаче, а Зимоньич и Зверев ошиблись один раз.В четвертьфинале соперниками Стаховского и Кукушкина будут аргентинец Орасио Себальос (43) и чилиец Хулио Пералта (44).