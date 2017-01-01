Мюнхен. Стаховский пробился во второй круг в парном разряде

В Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в парном разряде проходят матчи первого круга.
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