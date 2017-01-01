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Надаль обыграл Гоффена и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Надаль обыграл Гоффена и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде состоялся второй  полуфинальный матч.

Действующий чемпион турнира, седьмая ракетка мира 30-летний испанец Рафаэль Надаль (4) вышел в финал после уверенной победы над 26-летним бельгийцем Давидом Гоффеном (10), занимающим в рейтинге ATP 13-е место, со счетом 6:3, 6:1.

За 1 час 29 минут игрового времени Надаль выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. Оба соперника выполнили по четыре подачи навылет и избежали двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.

В финале соперником Надаля будет его соотечественник Альбер Рамос (15), который победил француза Люка Пуи (11).

На данный момент в личном противостоянии Надаля и Рамоса впереди Рафаэль – 2:0.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.
½ финала
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:1
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