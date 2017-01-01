Надаль обыграл Гоффена и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.
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