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20:13 Будапешт. Стаховский вышел во второй раунд квалификации 28 | Теннис

19:52 Штутгарт. Катерина Бондаренко проиграла в первом раунде квалификации 62 | Теннис

19:35 Надаль обыграл Гоффена и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло 85 | Теннис

19:21 Рамос стал первым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло 82 | Теннис

19:03 Кубок Федерации. Украинки проиграли обе встречи в первый день матча с Германией 90 | Теннис

12:37 Иван Голуб: Хочется победы Кличко, но отдам небольшое предпочтение Джошуа 223 | Бокс

12:20 Джошуа: Бой с Фьюри стал бы самым большим в моей карьере 242 | Бокс

12:00 Поветкин может обратиться в CAS в случае не снятия дисквалификации WBC 213 | Бокс

11:44 Хирн не гарантирует второго боя между Джошуа и Кличко 211 | Бокс