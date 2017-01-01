Монте-Карло. Пуи победил Куэваса и вышел в полуфинал

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



17-я ракетка мира, 23-летний француз Люка Пуи (11) в трех сетах обыграл 31-летнего уругвайца Пабло КУэваса (16), занимающего в мировом рейтинге 27-е место, со счетом 6:0, 3:6, 7:5.



За 1 час 57 минут игрового времени Пуи сделал семь брейков, два эйса и допустил четыре двойных ошибки. Куэвас ответил четырьмя брейками и семью эйса при пяти двойных ошибках. Между собой теннисисты играли впервые.



В полуфинале турнира соперником Пуи будет испанец Альберт Рамос (15), который



Ранее Пуи и Рамос встречались один раз и тогда победил француз.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

¼ финала

Люка Пуи (Франция, 11) - Пабло Куэвас (Уругвай, 16) — 6:0, 3:6, 7:5

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.17-я ракетка мира, 23-летний француз(11) в трех сетах обыграл 31-летнего уругвайца(16), занимающего в мировом рейтинге 27-е место, со счетом 6:0, 3:6, 7:5.За 1 час 57 минут игрового времени Пуи сделал семь брейков, два эйса и допустил четыре двойных ошибки. Куэвас ответил четырьмя брейками и семью эйса при пяти двойных ошибках. Между собой теннисисты играли впервые.В полуфинале турнира соперником Пуи будет испанец Альберт Рамос (15), который переиграл хорвата Марина Чилича (5).Ранее Пуи и Рамос встречались один раз и тогда победил француз.Люка Пуи (Франция, 11) - Пабло Куэвас (Уругвай, 16) — 6:0, 3:6, 7:5