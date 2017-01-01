Монте-Карло. Надаль отдал два гейма Александру Звереву и вышел в ¼ финала

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, седьмая ракетка мира 30-летний испанец(4) разгромил 20-летнего немца(14), занимающего в рейтинге ATP 20-е место, со счетом 6:1, 6:1.За 1 час 8 минут игрового времени Надаль реализовал пять брейк-пойнтов из 12-ти и не позволил Звереву заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль один раз подал навылет и допустил две двойных ошибки против двух эйсов и одной двойной у соперника. Теперь в их личном противостоянии испанец впереди со счетом 3:0.За выход в полуфинал турнира Надаль сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) - Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q).Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Александр Зверев (Германия, 14) — 6:1, 6:1