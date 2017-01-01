Маррей зачехлил ракетку в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Первая ракетка мира, 29-летний британец Энди Маррей, посеянный под первым номером, потерпел поражение от своего ровесника из Испании Альберта Рамоса (15), занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты и завершился в пользу испанца со счетом 2:6, 6:2, 7:5.



Маррей реализовал шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Рамос – семь из 14-ти. Энди выполнил шесть эйсов и допустил две двойных ошибки, а его соперник навылет не подавал и допустил три двойных. Между собой теннисисты встречались впервые.



За выход в полуфинал турнира Рамос сыграет против хорвата Марина Чилича (5), который



На данный момент в противостоянии Рамоса и Чилича лидирует хорват – 3:1.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

Третий круг

Альберт Рамос (Испания, 15) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 2:6, 6:2, 7:5

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 29-летний британец, посеянный под первым номером, потерпел поражение от своего ровесника из Испании(15), занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты и завершился в пользу испанца со счетом 2:6, 6:2, 7:5.Маррей реализовал шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Рамос – семь из 14-ти. Энди выполнил шесть эйсов и допустил две двойных ошибки, а его соперник навылет не подавал и допустил три двойных. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в полуфинал турнира Рамос сыграет против хорвата Марина Чилича (5), который победил чеха Томаша Бердыха (9).На данный момент в противостоянии Рамоса и Чилича лидирует хорват – 3:1.Альберт Рамос (Испания, 15) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 2:6, 6:2, 7:5