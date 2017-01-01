Монте-Карло. Чилич победил Бердыха и стал первым четвертьфиналистом

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Восьмая ракетка мира, 28-летний хорват(5) нанес поражение восьмому номеру мирового рейтинга, 31-летнему чеху(9) со счетом 6:2, 7:6(0).Теннисисты играли ровно 2 часа. Чилич взял три подачи Бердыха и не удержал одну свою. На счету Марина четыре эйса при двух двойных ошибках, у Томаша – три эйса и две двойных. Благодаря этой победе хорват сравнял счет в личном противостоянии с чехом – 6:6.В четвертьфинале соперником Чилича станет победитель матча Энди Маррей (Великобритания, 1) - Альберт Рамос (Испания, 15).Марин Чилич (Хорватия, 5) — Томаш Бердых (Чехия, 9) – 6:2, 7:6(0)