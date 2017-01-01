Монте-Карло. Надаль приступил к защите титула с победы над Эдмундом

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, седьмая ракетка мира 30-летний испанец(4) в трех сетах одолел 22-летнего британца, занимающего в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 6:0, 5:7, 6:3.Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Надаль реализовал восемь брейк-пойнтов из одиннадцати, Эдмунд – четыре из семи. Рафаэль выполнил один эйс и допустил три двойных ошибки, а его соперник навылет не подал ни разу и четыре раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Надаль сыграет против 20-й ракетки мира, 19-летнего немца Александра Зверева (14), который выбил из борьбы седьмого номера мирового рейтинга, 30-летнего испанца Фелисиано Лопеса – 6:0, 6:4.Ранее Надаль и Зверев встречались дважды и оба раза победил Рафаэль.Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Кайл Эдмунд (Великобритания) —6:0, 5:7, 6:3Александр Зверев (Германия, 14) — Фелисиано Лопес (Испания) – 6:0, 6:4