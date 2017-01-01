Монте-Карло. Карреньо-Буста стал соперником Джоковича по 1/8 финала

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



19-я ракетка мира, 25-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (13) вышел в 1/8 финала после победы над 20-летним россиянином Кареном Хачановым, занимающим в рейтинге ATP 52-е место, со счетом 6:4, 6:4.



За 1 час 28 минут игрового времени Карреньо-Буста выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. На его счету два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Хачанов ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.



За выход в четвертьфинал турнира Карреньо-Бусте предстоит сразится со второй ракеткой мира сербом



Ранее Карреньо-Буста и Джокович встречались один раз и тогда победил Новак.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

Второй круг

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) — Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.19-я ракетка мира, 25-летний испанец(13) вышел в 1/8 финала после победы над 20-летним россиянином, занимающим в рейтинге ATP 52-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 28 минут игрового времени Карреньо-Буста выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. На его счету два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Хачанов ни разу не подал навылет и один раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Карреньо-Бусте предстоит сразится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (2), который обыграл француза Жиля Симона.Ранее Карреньо-Буста и Джокович встречались один раз и тогда победил Новак.Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) — Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:4