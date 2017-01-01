Цонга не смог пробиться в 1/8 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на грунтовом турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 проходят матчи второго круга.Десятая ракетка мира 32-летний француз, посеянный под седьмым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию своего 28-летнего соотечественника, занимающего в мировом рейтинге 56-е место. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты и завершился в пользу Маннарино со счетом 6:7(3), 6:2, 6:3.Маннарино реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми, Цонга – три из семи. На счету победителя один эйс и пять двойных ошибок, а Жо-Вилфрид четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.За выход в 1/4 финала Маннарино сыграет с победителем матча Люка Пуи (Франция, 11) — Паоло Лоренци (Италия).Напомним, украинец Сергей Стаховский не смог пробиться в основную сетку турнира, проиграв в финальном раунде квалификации словаку Мартину Клижану – 4:6, 1:6.Адриан Маннарино (Франция, Q) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 7) – 6:7(3), 6:2, 6:3