Маракеш. Борна Чорич стал первым финалистом, обыграв Иржи Веселы

Теннис. ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II. Маракеш (Марокко. Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.



В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 состоялся первый полуфинальный матч.20-летний хорват, занимающий в мировом рейтинге 79-е место, одержал победу над 53-й ракеткой мира, 23-летним чехомсо счетом 6:4, 6:4.За 1 час 22 минуты игрового времени Чорич сделал два брейка и отыграл оба брейк-пойнта соперника. На счету победителя шесть эйсов и одна двойная ошибка, а Веселы три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа хорвата в трех встречах с чехом.Соперник Чорича по финалу определится в матче Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) - Бенуа Пэр (Франция, 6).Борна Чорич (Хорватия) — Иржи Веселы (Чехия) – 6:4, 6:4