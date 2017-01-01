Чарльстон. Цуренко не прошла во второй круг

Теннис. WTA. Volvo Car Open – Premier. Чарльстон (США). Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Чарльстоне (США) на турнире WTA Volvo Car Open – Premier с призовым фондом $776,000 проходят матчи первого круга.27-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 41-е место, уступила в трех сетах 37-й ракетке мира, 29-летней немке. Поединок, проходивший в упорной борьбе, продолжался 3 часа 18 минут и завершился в пользу немки со счетом 6:7(6), 6:2, 7:6(4).Цуренко реализовала пять брек-пойнтов из 15-ти, Зигемунд – семь из 16-ти. Леся выполнила один эйс и допустила две двойных ошибки, а Лаура навылет не подавала и семь раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Цуренко покидант турнир, заработав одно рейтинговой очко и $2,434 призовых.Во втором круге соперницей Зигемунд будет десятая ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс, которая посеяна под 3-м номером и первый круг пропускает.Лаура Зигемунд (Германия) - Леся ЦУРЕНКО (Украина) — 6:7(6), 6:2, 7:6(4)Наоми Осака (Япония) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:7(4), 4:6, 6:2Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Катержина Синякова (Чехия, 16) – 4:6, 6:2, 4:1 отказЭлисон Риске (США) — Кейла Дей (США, WC) – 7:5, 4:6, 6:0Елена Остапенко (Латвия) — Ана Богдан (Румыния, Q) – 6:4, 6:2Андреа Петкович (Германия) — Лара Арруабаррена (Испания) – 7:5, 6:2Онс Жабер (Тунис, LL) — Марина Эракович (Новая Зеландия, LD) – 6:4, 6:1Елена Янкович (Сербия) — Екатерина Александрова (Россия) – 6:0, 6:4