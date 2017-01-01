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Майами. Надаль не пустил Сока в полуфинал

Майами. Надаль не пустил Сока в полуфинал

В Майами (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open с призовым фондом $6,993,450 проходят четвертьфинальные матчи.

Седьмая ракетка мира, 30-летний испанец Рафаэль Надаль (5) уверенно обыграл 24-летнего американца Джека Сока (13), занимающего в рейтинге ATP 17-е место, со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 23 минуты, проведенных на корте, Надаль взял четыре подачи соперника и не удержал одну свою. Оба теннисиста выполнили по два эйса, при этом Рафаэль допустил одну двойную ошибку, а Джек – две. Это третья победа испанца в трех встречах с американцем.

В полуфинале соперником Надаля будет итальянец Фабио Фоньини, который выбил из борьбы японца Кеи Нишикори (2).

В личном противостоянии Надаля и Фоньини лидирует Рафаэль - 7:3

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
¼ финала
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джек Сок (США, 13) – 6:2, 6:3
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