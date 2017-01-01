Майами. Винус Уильямс обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся четвертый четвертьфинальный матч.



36-летняя американка Винус Уильямс (11), занимающая в мировом рейтинге 12-е место, обыграла первую ракетку мира, 29-летнюю немку Анжелику Кербер (1) со счетом 7:5, 6:3.



За 1 час 39 минут игрового времени Уильямс реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти, Кербер – три из пяти. Обе соперницы по два раза подали навылет, при этом Винус допустила шесть двойных ошибок, а Анжелика – пять. Благодаря этой победе американка до минимума сократила свое отставание в счете по личным встречам с немкой – 3:4.



За выход в финал турнира Уильямс-старшая сразится с британкой Йоханной Контой (10), которая



Ранее Уильямс и Конта встречались три раза и пока с минимальным преимуществом лидирует британка – 2:1



Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

¼ финала

Винус Уильямс (США, 11) - Анжелика Кербер (Германия, 1) — 7:5, 6:3 В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory с призовым фондом $7,699,423 состоялся четвертый четвертьфинальный матч.36-летняя американка(11), занимающая в мировом рейтинге 12-е место, обыграла первую ракетку мира, 29-летнюю немку(1) со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 39 минут игрового времени Уильямс реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти, Кербер – три из пяти. Обе соперницы по два раза подали навылет, при этом Винус допустила шесть двойных ошибок, а Анжелика – пять. Благодаря этой победе американка до минимума сократила свое отставание в счете по личным встречам с немкой – 3:4.За выход в финал турнира Уильямс-старшая сразится с британкой Йоханной Контой (10), которая выбила из борьбы румынку Симону Халеп (3).Ранее Уильямс и Конта встречались три раза и пока с минимальным преимуществом лидирует британка – 2:1Винус Уильямс (США, 11) - Анжелика Кербер (Германия, 1) — 7:5, 6:3