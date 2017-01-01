Винус Уильямс: Кузнецова была как стена (+Видео)

Трехкратная чемпионка турнира в Майами 36-летняя американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы в четвертом круге над россиянкой Светланой Кузнецовой со счетом



«Светлана хорошо сыграла и была как стена. У нас с ней это не первый напряженный матч. Вырвать этот тай-брейк было для меня здорово. Когда уступаешь на тай-брейке 1:4, остается только говорить себе, что если удержишь свои подачи и возьмешь одну ее, счет станет равный. Это я и делала», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.



В четвертьфинале Винус Уильямс встретится с первой ракеткой мира, немкой Анжеликой Кербер.

Трехкратная чемпионка турнира в Майами 36-летняя американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы в четвертом круге над россиянкой Светланой Кузнецовой со счетом 6:3, 7:6 (7:4) «Светлана хорошо сыграла и была как стена. У нас с ней это не первый напряженный матч. Вырвать этот тай-брейк было для меня здорово. Когда уступаешь на тай-брейке 1:4, остается только говорить себе, что если удержишь свои подачи и возьмешь одну ее, счет станет равный. Это я и делала», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.