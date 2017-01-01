На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Винус Уильямс: Кузнецова была как стена (+Видео)
Винус Уильямс: Кузнецова была как стена (+Видео)Трехкратная чемпионка турнира в Майами 36-летняя американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы в четвертом круге над россиянкой Светланой Кузнецовой со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

«Светлана хорошо сыграла и была как стена. У нас с ней это не первый напряженный матч. Вырвать этот тай-брейк было для меня здорово. Когда уступаешь на тай-брейке 1:4, остается только говорить себе, что если удержишь свои подачи и возьмешь одну ее, счет станет равный. Это я и делала»,  — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

В четвертьфинале Винус Уильямс встретится с первой ракеткой мира, немкой Анжеликой Кербер.
 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Винус Уильямс вышла в финал турнира в Майами
Токио. Винус Уильямс стала первой полуфиналисткой
Майами. Винус Уильямс обыграла Кузнецову и в ¼ финала встретится с Кербер и другие результаты
ОИ-2012. Винус Уильямс и Кербер сыграют в 1/8 финала
Australian Open. Серена и Винус Уильямс снялись с турнира в парном разряде
Винус Уильямс: Победить в финале было бы просто чудесно
Винус Уильямс: «Моя соперница была готова к борьбе с первого розыгрыша»
Винус Уильямс обыграла Возняцки в финале турнира в Окленде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Винус Уильямс: Кузнецова была как стена (+Видео)
Майами. Винус Уильямс обыграла Кузнецову и в ¼ финала встретится с Кербер и другие результаты
Майами. Федерер, Вавринка и Бердых вышли в 1/8 финала, Иснер и Куэрри покидают турнир
Майами. Долгополов снялся после первого сета
Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте

Последние новости спорта

18:17 Винус Уильямс: Кузнецова была как стена (+Видео) 27 | Теннис

17:48 Владимир Кличко о планах на прощальный бой в карьере 67 | Бокс

17:12 Питер Фьюри: Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа 89 | Бокс

16:44 Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео) 94 | Лыжные гонки / Видео

16:30 Хоккеисту «Баффало» Джионте вручили серебряную клюшку в честь 1000 матчей в НХЛ 92 | Хоккей

15:03 Илюмжинов будет участвовать в выборах главы FIDE в 2018 году 107 | Шахматы

14:54 ФИДЕ объяснила публикацию информации об отставке Илюмжинова 122 | Шахматы

11:30 Жан Тодт: Однажды Формулу-1 могут запретить 137 | Формула-1

11:21 Эдди Хирн: Реванш с Беллью — единственный вариант для Хэя 160 | Бокс

11:06 НХЛ. «Тампа» в овертайме выиграла у «Чикаго» «Детройт» - у «Каролины», «Айлендерс» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты 152 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Норвежский видеоблогер спародировал лыжный ход Нортуга, Сундбю, Йохауг, Бьорген, Устюгова и Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко, Усик и Гвоздик на НВО: промо-видео

НБА. Два стокилограммовых баскетболиста подрались в матче «Чикаго» - «Торонто»

Теннисный матч в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны (Видео)

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)





Топ-новости недели

Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире
Украинcкие гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-при во Франции
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Австралии
Майами. Долгополов снялся после первого сета
Майами. Свитолина зачехлила ракетку на старте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (467)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги