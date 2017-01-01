На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)
В Майами (США) проходит турнире ATP World Tour Masters 1000  - Miami Open с призовым фондом $6,993,450.

Украинец Александр Долгополов потренировался на центральном корте со швейцарцем Роджером Федерером, который в прошедшее воскресенье стал победителем «Мастерса» в Индиан Уэллсе.  

Напомним, Долгополов на «Мастерсе» в Майами стартует в матче против 33-летнего Малека Жазири из Туниса, занимающего в мировом рейтинге 53-е место. Ранее теннисисты не встречались.

Федерер посеян под четвертым номером и первый круг пропускает. Его соперник по второму кругу определится в матче Константин Кравчук (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США, Q).

В прошлом году в Майами Долгополов завершил выступление в третьем круге, проиграв японцу Кеи Нишикори, а Федерер в турнире не участвовал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Долгополов проиграл Нишикори в третьем круге «Мастерса» в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
Долгополов стартовал с победы над Беранкисом на «Мастерсе» в Майами
Индиан-Уэллсе. Сок не пустил Нишикори в полуфинал
Майами. Долгополов стартовал с победы над Сеппи
Долгополов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Индиан-Уэллс. Долгополов выиграл первый сет у Кольшрайбера и снялся из-за травмы (+Видео)
Cтаховский вышел во второй круг квалификации на «Мастерсе» в Майами
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)
Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной
Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру
Цуренко не смогла доиграть первый сет на старте турнира в Майами
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)
Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)
Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)
Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Последние новости спорта

11:11 Арум готов устроить бой Ломаченко и Майки Гарсии 77 | Бокс

10:51 НХЛ. «Торонто» победил «Коламбус», «Анахайм» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» проиграл «Айлендерс» и другие результаты 71 | Хоккей

10:26 НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Вашингтон» обыграл «Атланту», «Кливленд» проиграл «Денверу» и другие результаты 74 | Баскетбол

09:29 Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео) 107 | Теннис / Видео

08:59 Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной 148 | Теннис

18:44 Испанец Вальверде победил на третьем этапе велогонки «Вуэльта Каталонии» 200 | Велоспорт

16:55 Формула-1. Гран-при Австралии: превью 167 | Формула-1

16:42 Индиан-Уэллс. У Весниной забрали завоеванный трофей и вручили Федереру 170 | Теннис

16:07 Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018 174 | Хоккей

15:52 Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в Пхенчхане 155 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)

Кросби ударил О’Райлли между ног и потерял два зуба после удара клюшкой от Кэйна (Видео)

Лучшие удары на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Видео)

Промо-ролик к бою Ломаченко – Соса

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)





Топ-новости недели

Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу U20
Катерина Бондаренко вышла во второй круг турнира в Майами
Майами. Cтаховский не смог пробиться в основную сетку
Украинцы завоевали две медали на турнире по спортивной гимнастике в Баку
Олег Верняев победил в многоборье на КМ в Штутгарте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (422)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги