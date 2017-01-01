Майами. Долгополов потренировался с Федерером (Видео)





Украинец Александр Долгополов потренировался на центральном корте со швейцарцем



Напомним, Долгополов на «Мастерсе» в Майами стартует в матче против 33-летнего Малека Жазири из Туниса, занимающего в мировом рейтинге 53-е место. Ранее теннисисты не встречались.



Федерер посеян под четвертым номером и первый круг пропускает. Его соперник по второму кругу определится в матче Константин Кравчук (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США, Q).



В прошлом году в Майами Долгополов завершил выступление в третьем круге, проиграв японцу Кеи Нишикори, а Федерер в турнире не участвовал.

В Майами (США) проходит турнире ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open с призовым фондом $6,993,450.Украинец Александр Долгополов потренировался на центральном корте со швейцарцем Роджером Федерером , который в прошедшее воскресенье стал победителем «Мастерса» в Индиан Уэллсе.Напомним, Долгополов на «Мастерсе» в Майами стартует в матче против 33-летнего Малека Жазири из Туниса, занимающего в мировом рейтинге 53-е место. Ранее теннисисты не встречались.Федерер посеян под четвертым номером и первый круг пропускает. Его соперник по второму кругу определится в матче Константин Кравчук (Россия) – Фрэнсис Тиафо (США, Q).