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Цуренко не смогла доиграть первый сет на старте турнира в Майами

Цуренко не смогла доиграть первый сет на старте турнира в Майами

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

41-я ракетка мира, 37-детняя украинка Леся Цуренко стартовала в матче против 20-летней Беатрис Хаддад-Майя (WC) из Бразилии, занимающей в рейтинге WTA 166-е место. В первом сете, при  счете 3:2 в пользу бразильянки Цренко отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте лишь 27 минут.

Во втором круге соперницей Беатрис Хаддад-Майя будет американка Винус Уильямс, которая получила 11-й номер посева и первый круг пропускает.

Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.
Первый круг
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, WC) - Леся Цуренко (Украина) – 3:2 отказ
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