Цуренко не смогла доиграть первый сет на старте турнира в Майами

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



41-я ракетка мира, 37-детняя украинка Леся Цуренко стартовала в матче против 20-летней Беатрис Хаддад-Майя (WC) из Бразилии, занимающей в рейтинге WTA 166-е место. В первом сете, при счете 3:2 в пользу бразильянки Цренко отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте лишь 27 минут.



Во втором круге соперницей Беатрис Хаддад-Майя будет американка Винус Уильямс, которая получила 11-й номер посева и первый круг пропускает.



Теннис. WTA. Miami Open - Premier Mandatory. Майами (США). Хард. Призовой фонд $7,699,423. Одиночный разряд.

Первый круг

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, WC) - Леся Цуренко (Украина) – 3:2 отказ

В Майами (США) на турнире WTA Miami Open - Premier Mandatory в одиночном разряде проходят матчи первого круга.41-я ракетка мира, 37-детняя украинкастартовала в матче против 20-летней(WC) из Бразилии, занимающей в рейтинге WTA 166-е место. В первом сете, при счете 3:2 в пользу бразильянки Цренко отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте лишь 27 минут.Во втором круге соперницей Беатрис Хаддад-Майя будет американка Винус Уильямс, которая получила 11-й номер посева и первый круг пропускает.Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, WC) - Леся Цуренко (Украина) – 3:2 отказ