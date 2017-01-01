Федерер не рассчитывал взять титул в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист



«Как будто сказка продолжается. Сейчас я не так удивлен, как в Австралии, но все же для меня это большой сюрприз. Не могу быть более счастливым, – сказал Федерер. – У меня просто потрясающее начало года. В прошлом у меня не было ни одного титула. Изменения впечатляют. Могу точно сказать, что в мои планы не входили победы в Австралии и здесь, в Индиан-Уэллсе. Сейчас важно максимально отдохнуть».



В финале американского турнира 35-летний Федерер в двух сетах

Швейцарский теннисист Роджер Федерер , ставший победителем турнира в Индиан-Уэллсе, признался, что очередной титул стал для него большим сюрпризом.«Как будто сказка продолжается. Сейчас я не так удивлен, как в Австралии, но все же для меня это большой сюрприз. Не могу быть более счастливым, – сказал Федерер. – У меня просто потрясающее начало года. В прошлом у меня не было ни одного титула. Изменения впечатляют. Могу точно сказать, что в мои планы не входили победы в Австралии и здесь, в Индиан-Уэллсе. Сейчас важно максимально отдохнуть».В финале американского турнира 35-летний Федерер в двух сетах переиграл соотечественника Стэна Вавринку.

По материалам: Матч ТВ