Индиан-Уэллсе. Сок не пустил Нишикори в полуфинал

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.
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