Индиан-Уэллс. Кузнецова обыграла Плишкову и в финале встретится с Весниной

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 состоялись полуфинальные матчи.

31-летняяя россиянка(8), занимающая в мировом рейтинге восьмое место, обыграла на двух тай-брейках третью ракетку мира, 24-летнюю чешку(3) со счетом 7:6(5), 7:6(2).Поединок длился 1 час 55 минут. Соперницы взяли по три подачи друг друга, Кузнецова пять раз подала навылет и допустила две двойных ошибки, а Плишкова выполнила десять эйсов и три раза ошиблась на подаче. После этой победы россиянка вышла вперед в личном противостоянии с чешкой – 2:1.

Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В финале турнира Кузнецовой предстоит сразиться со своей 30-летней соотечественницей(14), занимающей в рейтинге WTA 15-е место.Веснина стала финалисткой после победы над 26-м номером мирового рейтинга, 23-летней француженкой(28) со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 24 минуты игрового времени Веснина выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Победительница один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у Младенович. Теперь в их противостоянии россиянка лидирует со счетом 3:0.Ранее Кузнецова и Веснина встречались два раза и пока у них боевая ничья.Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 7:6(5), 7:6(2)Елена Веснина (Россия, 14) — Кристина Младенович (Франция, 28) – 6:3, 6:4