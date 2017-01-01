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Индиан-Уэллс. Кузнецова обыграла Плишкову и в финале встретится с Весниной
В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open с призовым фондом $6,993,450 состоялись полуфинальные матчи.

Светлана Кузнецова (Россия)

31-летняяя россиянка Светлана Кузнецова (8), занимающая в мировом рейтинге восьмое место, обыграла на двух тай-брейках третью ракетку мира, 24-летнюю чешку Каролину Плишкову (3) со счетом 7:6(5), 7:6(2).

Поединок длился 1 час 55 минут. Соперницы взяли по три подачи друг друга, Кузнецова пять раз подала навылет и допустила две двойных ошибки, а Плишкова выполнила десять эйсов и три раза ошиблась на подаче. После этой победы россиянка вышла вперед в личном противостоянии с чешкой – 2:1.

Елена Веснина (Россия)

В финале турнира Кузнецовой предстоит сразиться со своей 30-летней соотечественницей Еленой Весниной (14), занимающей в рейтинге WTA 15-е место.
Веснина стала финалисткой после победы над 26-м номером мирового рейтинга, 23-летней француженкой Кристиной Младенович (28) со счетом 6:3, 6:4.
За 1 час 24 минуты игрового времени Веснина выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Победительница один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и трех двойных ошибок у Младенович. Теперь в их противостоянии россиянка лидирует со счетом 3:0.
 
Ранее Кузнецова и Веснина встречались два раза и пока у них боевая ничья.
 
Теннис. Premier- BNP Paribas Open. Индиан-Уэллсе (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
½  финала
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 7:6(5), 7:6(2)
Елена Веснина (Россия, 14) — Кристина Младенович (Франция, 28) – 6:3, 6:4

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