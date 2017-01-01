Стэн Вавринка и Доминик Тим встретятся в ¼ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.

Третья ракетка мира, 31-летний швейцарец(3) одержал волевую победу над 21-летним японцем, занимающим в рейтинге ATP 70-е место и пробившимся в основную сетку турнира как lucky loser, со счетом 3:6, 6:3, 7:6(4).Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За это время соперники взяли по пять подач друг друга. Вавринка выполнил один эйс и совершил четыре двойных ошибки, а Нисиока навылет не подал ни разу и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

В четвертьфинале соперником Вавринки будет девятая ракетка мира, 23-летний австриец(8).Австриец за 1 час 9 минут уверенно обыграл 11-ю ракетку мира, 30-летнего француза(10) со счетом 6:3, 6:2.Тим сделал три брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Монфиса. Доминик шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против пяти эйсов Гаэля. Это была третья победа австрийца в трех встречах с французом.На данный момент в личном противостоянии соперников по ¼ финала – Вавринки и Тима – впереди швейцарец – 2:1.Еще одной четвертьфинальной парой стали испанец(21) и уругваец(27).Карреньо-Буста победил серба(Q) — 6:4, 7:6(5), а Куэвас в трех сетах переиграл бельгийца(11) - 6:3, 3:6, 6:3.Ранее Карреньо-Буста и Куэвас встречались четыре раза и три победы в активе Куэваса.Стэнс Вавринка (Швейцария, 3) — Йосихито Нисиока (Япония, LL) – 3:6, 6:3, 7:6(4)Доминик Тим (Австрия, 8) - Гаэль Монфис (Франция, 10) — 6:3, 6:2Пабло Карреньо-Буста (Испания, 21) - Душан Лайович (Сербия, Q) — 6:4, 7:6(5)Пабло Куэвас (Уругвай, 27) - Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 6:3, 3:6, 6:3