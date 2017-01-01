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Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)
В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open в 1/8 финала украинка Элина Свитолина уступила в трех сетах испанке Гарбин Мугурусе.
Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу испанки со счетом 7:6(5), 1:6, 6:0.

4-й круг. Элина Свитолина vs Гарбин Мугуруса. Видео:

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