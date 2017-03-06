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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 10-е место, Цуренко и Бондаренко укрепили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 10-е место, Цуренко и Бондаренко укрепили свои позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 6 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации по-прежнему три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 10-я ракетка мира.
Леся Цуренко после победы на турнире в Акапулько (Мексика) поднялась на девять позиций и теперь занимает 41-е место. Катерина Бондаренко, поднявшись на три позиции, расположилась на 75-й строчке.

Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова вернулась на 115-е место, поднявшись на две позиции.

В Топ-10 мирового рейтинге все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг Серена Уильямс с отрывом от немки Анжелики Кербер в 375 очков.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 06.03.2017г.:
1 (2). Серена Уильямс (США) –  7780 очков
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7405
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5075
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4670
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4585
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897
10 (13). Элина Свитолина (Украина) - 3795

41 (50). Леся Цуренко (Украина) – 1350
75 (78). Катерина Бондаренко (Украина) –  785
115 (117). Катерина Козлова (Украина) – 523

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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