Рейтинг WTA. Свитолина сохранила 10-е место, Цуренко и Бондаренко укрепили свои позиции

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11:18 Канадец Харви победил в лыжном марафоне на ЧМ в Лахти 99 | Лыжные гонки

10:30 НХЛ. «Питтсбург» победил «Баффало, «Коламбус» вcухую обыграл «Нью-Джерси», «Анахайм» проиграл «Ванкуверу» и другие результаты 112 | Хоккей

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