Куэрри обыграл Надаля в финале турнира в Акапулько

Теннис. ATP500. Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1 491 310. Одиночный разряд. 32 участника

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $1 491 310 в одиночном разряде состоялся финальный матч.29-летний американец, занимающий в мировом рейтинге 40-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 30-летнему испанцу(2) со счетом 6:3, 7:6(3).Теннисисты играли 1 час 34 минуты. Куэрри реализовал один брейк-пойнт из двух и отыграл все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у Надаля. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Сэм выполнил 19 эйсов, а Рафаэль – один. Это была первая победа американца в пяти встречах с испанцем.Титул, завоеванный на турнире в Акапулько, стал для Куэрри первым в сезоне и девятым в карьере. За свой успех он получит 500 очков в зачет рейтинга ATP и $321,290 призовых.Сэм Куэрри (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 6:3, 7:6(3)