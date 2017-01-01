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16:31 Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке на 30 км на ЧМ; Нестеренко – 39-я 42 | Лыжные гонки
16:14 Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос» 70 | Теннис
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15:05 В общем зачете Кубка мира по биатлону Семенов потерял четыре позиции, Пидручный - две 108 | Биатлон
14:20 Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Пидручный – 30-й 145 | Биатлон / Главные новости спорта
13:02 Джима поднялась на 8-е место в общем зачете КМ; лидирует Дальмайер 123 | Биатлон
12:32 Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане; Джима - седьмая 202 | Биатлон / Главные новости спорта
11:38 Руслан Ткаленко – третий в спринте на седьмом этапе Кубка IBU 150 | Биатлон / Главные новости спорта
11:13 НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Тампу», «Чикаго» по буллитам одолел «Айлендерс», «Детройт» в овертайме уступил «Калгари» и другие результаты 113 | Хоккей
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