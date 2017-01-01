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Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»
Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли усомнился в целесообразности приглашения российской теннисистки Марии Шараповой на Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).

«Это очень сложный вопрос, учитывая споры о том, стоит ли давать wild card игрокам, обвиненным в употреблении допинга. Пока мы решение не приняли», — цитирует функционера Tennis.com.

В среду стало известно, что Шарапова, дисквалифицированная за употребление запрещенного вещества, получила wild card на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая.

Решение организаторов турнира раскритиковал британский теннисист Энди Маррей.
«Думаю, этим игрокам нужно самим потрудиться над своим возвращением. Но большинство организаторов делают то, что приносит наибольшую пользу их турнирам. Громкие имена позволяют продать больше билетов. У Шараповой появится возможность улучшить свой рейтинг, хотя по идее она не нуждается в wild card», — сказал Маррей.

29-летняя россиянка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.

Второй в сезоне турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 22 мая по 11 июня.
По материалам: lenta.ru
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