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Энди Маррей: Еще одного такого тай-брейка у меня не будет

Маррей: Еще одного такого тай-брейка у меня не будет

Британец Энди Маррей поделился эмоциями после победы в четвертьфинале турнира в Дубае над немцем Филиппом Кольшрайбером со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (20:18), 6:1. Во второй партии, тай-брейк которой продолжался 31 минуту и повторил рекорд АТР по результативности, Маррей отыграл семь матчболов.

«Конечно, победа в этом матче — особенная для меня, учитывая то, как игра складывалась, — цитирует Маррея официальный сайт тура. - Пожалуй, еще одного такого тай-брейка у меня не будет. Я играю в туре уже 11-12 лет, но даже близко к такому не подбирался. В том тай-брейке было несколько невероятных розыгрышей. В целом, думаю, уровень игры был крайне высок. Филипп сегодня выполнял мощнейшие удары с обеих сторон. Каждый раз, когда у него появлялась возможность, он бил очень мощно. Мне было нелегко.

Укороченный при счете 8:9 на тай-брейке — это, наверное, худшее мое решение в этом матче. Но оно принесло результат. Однако если бы я кого-то тренировал, то не советовал бы пробовать исполнить такой удар. Может быть, когда мяч летит выше, то сделать такой удар проще, но соперник выполнил резаный удар, и я старался обежать мяч. Это был невероятный угол. Конечно, с тем ударом мне очень повезло».

За выход в финал турнира в Дубае Маррей сыграет с 15-й ракеткой мира французом Люкой Пуи (7). На данный момент в их личном противостоянии впереди британец – 3:0.
По материалам: Чемпионат.com
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