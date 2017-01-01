Дубай. Вавринка проиграл в первом круге Джумхуру

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд$$2,429,150. Одиночный разряд. 32 участника

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.429,150 проходят матчи первого круга.Третья ракетка мира, 31-летний швейцарец, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от 24-летнего боснийца, занимающего в мировом рейтинге 77-е место. Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился победой боснийца со счетом 7:6(4), 6:3.Вавринка взял две подачи соперника и не удержал три своих. На его счету шесть эйсов и три двойных ошибки, а Джумхур два раза подал навылет и допустил четыре двойных. Ранее теннисисты не встречались.За выход в четвертьфинал турнира Джумхур поспорит с испанцем Марселем Гранольерсом, который обыграл чеха Иржи Веселы – 6:3, 6:2.Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Стэн Вавринка (Швейцария, 2) – 7:6(4), 6:3Марсель Гранольерс (Испания) — Иржи Веселы (Чехия) – 6:3, 6:2