Стаховский проиграл в первом раунде квалификации на турнире в Дубае

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.429,150 30-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (3), занимающий в мировом рейтинге 102-е место, потерпел поражение в первом раунде квалификации от 217-го номера рейтинга ATP, 29-летнего ирландца Джеймс Макги (WC). Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу ирландца со сетом 6:4, 1:6, 6:1.Стаховский сделал три брейка и не удержал четыре своих подачи. На его счету пять эйсов и две двойных ошибки, а Макги четыре раза подал навылет и совершил пять двойных. Ранее теннисисты не встречались.Таким образом, в основной сетке турнира в Дубае нет ни одного украинца.