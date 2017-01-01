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Рио-де-Жанейро. Долгополов не смог доиграть матч ¼ финала

Рио-де-Жанейро. Долгополов не смог доиграть матч 188; финала

В Рио-де Жанейро (Бразилия) на турнире категории ATP500 – Rio Open с призовым фондом $1,461,560 завершились четвертьфинальные матчи.

50-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов из-за травмы не смог доиграть матч против 24-й ракетки мира, 25-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусты, посеянного под четвертым номером. Первую партию на тай-брейке выиграл испанец  - 7:6 (4), вторую партию, также на тай-брейке, взял украинец – 7:6(2), а в решающем третьем сете при счете 1:0 в пользу Карреньо-Бусты Александр принял решение отказаться от дальнейшей борьбы.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. За это время Долгополов сделал два брейка и упустил три своих подачи, пять раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. На счету Карреньо-Бусты шесть эйсов и одна двойная ошибка. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Долгополов покидает турнир в Рио-де Жанейро, заработав 90 рейтинговых очков и $39,500 призовых.

В полуфинале соперником Карреньо-Бусты будет норвежец Каспер Рууд (WC), победивший бразильца Тьяго Монтейро – 6:2, 7:6(2).
Ранее Карреньо-Буста и Рууд не встречались.

Второй полуфинальной парой стали австриец Доминик Тим (2) и испанец Альберт Рамос (5).
Тим уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана – 6:2, 6:3, а Рамос с таким же счетом победил другого аргентинца  - Николаса Киккера (Q).

Ранее Тим и Рамос встречались один раз и тогда сильнее был Рамос.


Теннис. ATP500- Rio  Open/. Рио-де Жанейро (Бразиялия). Грунт. Призовой фонд $1,461,560.Одиночный разряд. 32 участника
¼ финала
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 4) — Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) — 7:6(4), 6:7(2), 1:0
Каспер Рууд (Норвегия, WC) - Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:2, 7:6(2)

Доминик Тим (Австрия, 2) - Диего Шварцман (Аргентина) —6:2, 6:3
Альберт Рамос (Испания, 5) — Николас Киккер (Аргентина, Q) – 6:2, 6:3
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