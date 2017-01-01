Рио-де-Жанейро. Долгополов не смог доиграть матч ¼ финала

Теннис. ATP500- Rio Open/. Рио-де Жанейро (Бразиялия). Грунт. Призовой фонд $1,461,560.Одиночный разряд. 32 участника

Альберт Рамос (Испания, 5) — Николас Киккер (Аргентина, Q) – 6:2, 6:3

В Рио-де Жанейро (Бразилия) на турнире категории ATP500 – Rio Open с призовым фондом $1,461,560 завершились четвертьфинальные матчи.50-я ракетка мира, 28-летний украинециз-за травмы не смог доиграть матч против 24-й ракетки мира, 25-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусты, посеянного под четвертым номером. Первую партию на тай-брейке выиграл испанец - 7:6 (4), вторую партию, также на тай-брейке, взял украинец – 7:6(2), а в решающем третьем сете при счете 1:0 в пользу Карреньо-Бусты Александр принял решение отказаться от дальнейшей борьбы.Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. За это время Долгополов сделал два брейка и упустил три своих подачи, пять раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. На счету Карреньо-Бусты шесть эйсов и одна двойная ошибка. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.Долгополов покидает турнир в Рио-де Жанейро, заработав 90 рейтинговых очков и $39,500 призовых.В полуфинале соперником Карреньо-Бусты будет норвежец Каспер Рууд (WC), победивший бразильца Тьяго Монтейро – 6:2, 7:6(2).Ранее Карреньо-Буста и Рууд не встречались.Второй полуфинальной парой стали австриец Доминик Тим (2) и испанец Альберт Рамос (5).Тим уверенно обыграл аргентинца Диего Шварцмана – 6:2, 6:3, а Рамос с таким же счетом победил другого аргентинца - Николаса Киккера (Q).Ранее Тим и Рамос встречались один раз и тогда сильнее был Рамос.Пабло Карреньо-Буста (Испания, 4) — Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) — 7:6(4), 6:7(2), 1:0Каспер Рууд (Норвегия, WC) - Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:2, 7:6(2)Доминик Тим (Австрия, 2) - Диего Шварцман (Аргентина) —6:2, 6:3