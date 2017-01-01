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Дубай. Севастова вышла в ½ финала , где ожидает победительницу матча Возняцки-Беллис

Дубай. Севастова вышла в 189; финала , где ожидает победительницу матча Возняцки-Беллис

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

35-я ракетка мира, 26-летняя Анастасия Севастова из Латвии вышла в полуфинал после победы над 25-летней китаянкой Ван Цян, занимающей в рейтинге WTA 76-е место, со счетом 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 21 минуту. Севастова сделал четыре брейка и упустила две своих подачи. Навылет она не подавала и трижды ошиблась на подаче, а Цян выполнила один эйс и обошлась без ошибок на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

Соперница Севастовой по полуфиналу определится в матче Каролин Возняцки (Дания, 10) — Катрин Беллис (США, LD).

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц
¼ финала
Анастасия Севастова (Латвия) — Ван Цян (Китай) – 6:4, 7:5
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