Дубай. Севастова вышла в ½ финала , где ожидает победительницу матча Возняцки-Беллис

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.
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