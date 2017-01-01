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Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером

Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером

В Рио-де Жанейро (Бразиялия) на турнире категории ATP500 – Rio Open с призовым фондом $1,461,560 проходят матчи первого круга.

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 50-е место, одержал победу над 29-й ракеткой мира, 34-летнисм испанцев Давидом Феррером (6) со счетом 6:4, 6:4.

Поединок длился 1 час 22 минуты. По ходу встречи у обоих теннисистов было по шесть брейк-пойнтов, из которых Долгополов реализовал четыре, а Феррер – два. Оба соперника на подаче допустили по пять двойных ошибок, при этом Александр выполнил пять эйсов, Давид – один. Теперь счет их личных встреч стал 9:4 по-прежнему в пользу испанца.

За выход в ¼ финала Долгополов сыграет против аргентинца Орасио Себальоса, который был сильнее своего соотечественника Карлоса Берлока – 6:2, 6:3.

Ранее Долгополов и Себальос встречались два раза, но пока украинцу не удавалось обыграть аргентинца.

Теннис. ATP500- Rio  Open/. Рио-де Жанейро (Бразиялия). Грунт. Призовой фонд $1,461,560.Одиночный разряд. 32 участника
Первый круг
Александр Долгополов (Украина) — Давид Феррер (Испания, 6) – 6:4, 6:4
Орасио Себальос (Аргентина) — Карлос Берлок (Аргентина) – 6:2, 6:3

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