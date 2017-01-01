Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером

Теннис. ATP500- Rio Open/. Рио-де Жанейро (Бразиялия). Грунт. Призовой фонд $1,461,560.Одиночный разряд. 32 участника

В Рио-де Жанейро (Бразиялия) на турнире категории ATP500 – Rio Open с призовым фондом $1,461,560 проходят матчи первого круга.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 50-е место, одержал победу над 29-й ракеткой мира, 34-летнисм испанцев(6) со счетом 6:4, 6:4.Поединок длился 1 час 22 минуты. По ходу встречи у обоих теннисистов было по шесть брейк-пойнтов, из которых Долгополов реализовал четыре, а Феррер – два. Оба соперника на подаче допустили по пять двойных ошибок, при этом Александр выполнил пять эйсов, Давид – один. Теперь счет их личных встреч стал 9:4 по-прежнему в пользу испанца.За выход в ¼ финала Долгополов сыграет против аргентинца Орасио Себальоса, который был сильнее своего соотечественника Карлоса Берлока – 6:2, 6:3.Ранее Долгополов и Себальос встречались два раза, но пока украинцу не удавалось обыграть аргентинца.Александр Долгополов (Украина) — Давид Феррер (Испания, 6) – 6:4, 6:4Орасио Себальос (Аргентина) — Карлос Берлок (Аргентина) – 6:2, 6:3