Младенович не пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.31-я ракетка мира, 23-летняя француженкапотерпела поражение от 25-летней китаянки, занимающей в рейтинге WTA 76-е место. Поединок продолжался 1 час 21 минуту и завершился в пользу китаянки со счетом 6:1, 6:4.За время, проведенное на корте Младенович реализовала два брейк-пойнта из шести, Цян – шесть из одиннадцати. На счету француженки два эйса и девять двойных ошибок, а китаянка навылет не подавала и на подаче не ошибалась. Между собой теннисистки встречались впервые.Соперница Ван Цян по четвертьфиналу определится в матче Пэн Шуай (Китай, WC) — Анастасия Севастова (Латвия).Ван Цян (Китай) — Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 6:4