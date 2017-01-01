Дубай. Конюх не пустила Веснину в ¼ финала

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.19-летняя хорватка, занимающая в мировом рейтинге 36-е место, нанесла поражение 16-й ракетке мира, 30-летней россиянке(8) со счетом 3:6, 6:4, 7:6(4).Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. За это время соперницы взяли по шесть подач друг друга. Конюх выполнила восемь эйсов и допустила три двойных ошибки, а Веснина четыре раза подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.В четвертьфинале соперницей Конюх станет победительница матча Анжелика Кербер (Германия, 1) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).Ана Конюх (Хорватия) — Елена Веснина (Россия, 8) – 3:6, 6:4, 7:6(4)