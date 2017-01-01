Дубай. Дэвис обыграла Макарову и ¼ финала сыграет с победительницей матча Свитолина – Макхэйл

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.23-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге 46-е место, нанесла поражение 37-й ракетке мира, 28-летней россиянкесо счетом 4:6, 6:1, 6:3.Поединок продолжался 1 час 57 минут. Дэвис выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету Лорен два эйса при восьми двойных ошибках, а Макарова три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это первая победа американки в трех встречах с россиянкой.Соперницей Дэвис по четвертьфиналу станет либо соотечественница Кристина Макхэйл, либо украинка Элина Свитолина (7).Лорен Дэвис (США) — Екатерина Макарова (Россия) – 4:6, 6:1, 6:3