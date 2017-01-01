Долгополов: Я старался вернуться в игру, но было уже поздно

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свое поражение в стартовом матче на турнире в Кито (Эквадор) от американца Раджива Рама со счетом 6:3, 6:7 (4), 3:6.
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