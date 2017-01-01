Долгополов: Я старался вернуться в игру, но было уже поздно

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свое поражение в стартовом матче на турнире в Кито (Эквадор) от американца Раджива Рама со счетом



«Рам играл уверенно, выполнил ряд прекрасных ударов навылет, а на тай-брейке здорово подавал. Я проиграл вторую партию, и третья сложилась не так, как мне хотелось бы. Рам выполнял точные удары отовсюду. Он сразу же сделал брейк. Мне было нелегко. Я старался вернуться в игру, но было уже поздно», — цитирует Долгополова официальный сайт тура.

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свое поражение в стартовом матче на турнире в Кито (Эквадор) от американца Раджива Рама со счетом 6:3, 6:7 (4), 3:6 «Рам играл уверенно, выполнил ряд прекрасных ударов навылет, а на тай-брейке здорово подавал. Я проиграл вторую партию, и третья сложилась не так, как мне хотелось бы. Рам выполнял точные удары отовсюду. Он сразу же сделал брейк. Мне было нелегко. Я старался вернуться в игру, но было уже поздно», — цитирует Долгополова официальный сайт тура.