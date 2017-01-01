Серена Уильямс нанесла визит молодой маме - Виктории Азаренко

Серена Уильямс провела время с недавно родившей сына Викторией Азаренко.Недавно Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017. Двухкратная победительница турнира в Мельбурне Виктория Азаренко австралийский мэйджор пропускала из-за того, что в декабре родила сына, которого назвали Лео Александр.Соперничество между Уильямс-младшей и Азаренко всегда было горячим и напряженным. Однако это не мешает им оставаться подругами за пределами корта.Несколько дней назад Серена приехала в гости к ставшей мамой белоруской теннисистке, которая планирует вскоре вернуться в большой спорт:«Всегда получаю удовольствие от встреч с Сереной — как на корте, так и за его пределами. У нас еще много всего впереди», — написала Азаренко на своей странице в Твиттере.