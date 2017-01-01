Илья Марченко стартовал с победы на турнире в Монпелье

В Монпелье (Франция) на турнире категории ATP250 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



91-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко стартовал с победы над 20-летним французом Кентеном Алисом (WC), занимающим в мировом рейтинге 159-ю позицию, со счетом 6:4, 6:4.



Поединок длился 1 час 16 минут. Марченко сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Илья выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Кентен восемь раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



Следующим соперником Марченко станет победитель матча Миша Зверев (Германия, 6) - Даниэль Эванс (Великобритания).



Теннис. ATP250. Монпелье (Франция). Хард. Призовой фонд €462.060. Одиночный разряд. 28 участников

Первый круг

Илья МАРЧЕНКО (Украина) — Кентен Алис (Франция, WC) – 6:4, 6:4



В Монпелье (Франция) на турнире категории ATP250 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.91-я ракетка мира, 29-летний украинецстартовал с победы над 20-летним французом(WC), занимающим в мировом рейтинге 159-ю позицию, со счетом 6:4, 6:4.Поединок длился 1 час 16 минут. Марченко сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Илья выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Кентен восемь раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Следующим соперником Марченко станет победитель матча Миша Зверев (Германия, 6) - Даниэль Эванс (Великобритания).Илья МАРЧЕНКО (Украина) — Кентен Алис (Франция, WC) – 6:4, 6:4