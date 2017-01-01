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Мама украинской чемпионки Australian Open: Сразу поняла, что Марта - талант

Мама украинской чемпионки Australian Open: Сразу поняла, что Марта - талант

Для любителей тенниса 14-летняя украинка Марта Костюк всего за неделю превратилась из известной лишь в узких кругах спортсменки в одну из самых перспективных юниорок мира. Победа на Australian Open-2017 зажгла звезду Костюк, но триумф в Мельбурне не произошел для украинки случайно, к этой победе она шла практически 10 лет.

Мама спортсменки Талина Костюк, которая тренирует дочку, рассказала «КП» в Украине» о теннисном пути талантливой девочки.

- Кто привел Марту в теннис?
- Когда Марте было пять лет, она пришла ко мне на тренировку, увидела, что с мамой хорошо, не нужно сидеть с нянькой дома или в садике, и захотела остаться. Тогда мы решили создать  группу для детей, и она начала  тренироваться. Марта занималась  вместе со всеми, тренировки были по три раза в неделю, и еще она параллельно занималась каждый день акробатикой. По акробатике, кстати, она выполнила норматив мастера спорта, но звание ей  не дали, ей еще не было 11 лет, а звание дают с этого возраста. Поэтому она кандидат в мастера  спорта по акробатике.

- Так почему все-таки теннис? Когда вы поняли, что этот спорт - ее профессия?
- В теннисе Марта изначально была очень способной, лучшей в группе. После первой тренировки, проведенной с ней, я поняла, что она чувствует мяч, у нее есть  сила удара. Я ведь начала тренировать в 1996 году, а Марта пришла в теннис в 2007-м, у меня было уже  достаточно стажа, чтобы почувствовать, что это талант.

Единственной проблемой было то, что она не умела проигрывать. Она должна была выигрывать всегда, у всех и везде. И было очень сложно, когда на своем первом турнире в 6 лет Марта играла со старшими девочками. Она была совсем маленькая, невысокого роста, ей было сложно, она проигрывала и очень нервничала. Мы после этого даже сделали перерыв и не играли на турнирах.

- Как Марта успевает совмещать школу и теннис?
- Марта учится в Школе экстернов в Голосеевском районе Киева. Просто приходит и сдает тесты или контрольные, но сейчас все меньше времени получается уделять учебе. Хотя изначально она была очень способной и активной в школе. В третьем классе Марта не училась, ее сразу перевели в четвертый. Но потом стало все больше и больше тренировок, Марта доучилась в школе до 8-го класса включительно, а потом с 9-го класса стала заниматься экстерном, потому что нужно было два раза в день тренироваться.

- С какими сложностями пришлось столкнуться в начале пути? Была ли у вас поддержка, спонсоры? Ведь теннис довольно затратный вид спорта.
- У нас не было особых  трудностей, потому что я работала  тренером, знала всех директоров  спортивных комплексов, и мне предоставляли корты бесплатно.

Но не обошлось и без спонсорской поддержки. С 10 до 12 лет мы с Мартой поездили по очень хорошим турнирам в Европе, благодаря этой помощи.
Были в США,  где Марта выиграла два турнира Orange Ball среди юниоров до 14 лет. Это был хороший старт. Потом у нас был турнир во Франции, который считается неофициальным чемпионатом мира для теннисистов до 14 лет. Его Марта выиграла и в одиночке, и в паре.

В начале прошлого года у нас был очень сложный период, когда, казалось, мы все выиграли, а спонсоров и денег у нас нет. Я уже не могла тренировать, потому что плотно занималась с Мартой, все мои группы расформировались, и было очень непросто. И тогда нам помог президент ФТУ Сергей Лагур. Мы смогли всю весну ездить на хорошие турниры в Европе.

- Расскажите, как вы начали работу с хорватским тренером и менеджером Иваном Любичичем?
- На одном из турниров в Европе нас увидел Сергей Бубка-младший, который уже стал менеджером. Он познакомил нас с Иваном Любичичем, и мы стали вместе работать. Сейчас поездки для нас не очень затратные, потому что на турнирах, куда мы ездим, зачастую оплачивают проживание и игроку, и тренеру. А мы тратимся только на переезды.

Любичич нам очень помог в плане психологии. Марта играет хорошо, но очень нервничает, а Любичич помогает ей успокоиться, правильно настроиться, указывает ей на ее сильные стороны, это очень помогает.

- Как часто вы бываете дома?
- Честно говоря, в Киеве мы стараемся бывать как можно реже. Здесь ей все говорят, что  она – суперзвезда, а это не  способствует ее развитию. Кроме  того, в Киеве нет стабильного  тренировочного процесса.

Зимой мы были в Америке, потом на три недели приехали в Киев, я заболела, и Марта тренировалась с тремя разными тренерами. А потом она на неделю улетела в Канны, чтобы поиграть на улице. В Канны мы впервые приехали в прошлом году, когда подписали с Любичичем контракт, и с середины июля были там около шести недель. Там очень хорошие условия.

- Какие планы на нынешний сезон?
- После Australian Open хотим отдохнуть, подтянуть здоровье. Марте нужно подлечить плечо и колени, немного побыть без тенниса. А потом мы планируем играть все юниорские Большие шлемы и турниры категории А.
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