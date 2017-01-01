Australian Open. Континен и Пирс стали чемпионами в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.Чемпионами турнира стали, посеянные под четвертым номером 26-летний финн Хенри Континен (7-й в мировом парном рейтинге) и 28-летний австралиец Джон Пирс (9), одержавшие победу над третьими сеяными американцами, 38-летними братьями Майком Брайаном (5) и Бобом Брайаном (5) со счетом 7:5, 7:5.Поединок длился 1 час 14 минут. Континен и Пирс сделали три брейка и упустили одну свою подачу. На счету победителей 12 эйсов и две двойных ошибки, а Брайаны один раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче.Континен и Пирс завоевали первый в карьере титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. За свой успех они получат 2000 рейтинговых очков и $474.500 призовых.