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Australian Open. Федерер обыграл Ваврику в пяти сетах и стал первым финалистом

Australian Open. Федерер обыграл Ваврику в пяти сетах и стал первым финалистом

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

35-летний швейцарец Роджер Федерер, занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение своему 31-летнему соотечественнику, четвертой ракетке мира Стэну Вавринке со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.
Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. Соперники взяли по три подачи друг друга. Федерер девять раз подал навылет и допустил три двойных ошибки против шести эйсов и одной двойной у Вавринки. На счету Роджера 37 виннерсов и 42 невынужденных ошибок, у Стэна – 28/26 соответственно. Теперь в их личном противостоянии Федерер впереди со счетом 19:3.

Соперник Федерера по финалу определится в матче Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15).

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
½ финала
Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3
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