Australian Open. Федерер обыграл Ваврику в пяти сетах и стал первым финалистом

Роджер Федерер, занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение своему 31-летнему соотечественнику, четвертой ракетке мира Стэну Вавринке со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. 35-летний швейцарец, занимающий в мировом рейтинге 17-е место, нанес поражение своему 31-летнему соотечественнику, четвертой ракетке мирасо счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. Соперники взяли по три подачи друг друга. Федерер девять раз подал навылет и допустил три двойных ошибки против шести эйсов и одной двойной у Вавринки. На счету Роджера 37 виннерсов и 42 невынужденных ошибок, у Стэна – 28/26 соответственно. Теперь в их личном противостоянии Федерер впереди со счетом 19:3.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Соперник Федерера по финалу определится в матче Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15).Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3