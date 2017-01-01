Australian Open. Надаль не пустил Раонича в полуфинал

Девятый номер мирового рейтинга, 30-летний испанец Рафаэль Надаль нанес поражение в трех партиях третьей ракетке мира, 26-летнему канадцу Милошу Раоничу со счетом 6:4, 7:6(7), 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 44 минуты. Надаль сделал два брейка и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у Раонича. На счету Рафаэля четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Милош 14 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. За счет активных действий Надаль выиграл 40 очков и допустил 21 невынужденную ошибку против 39/32 соответственно у Раонича. Благодаря победе испанец увеличил преимущество в счете по личным встречам с канадцем до 7:2.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников