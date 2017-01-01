Костюк вышла в ¼ финала в одиночном разряде юниорского Australian Open

14-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под 11-м номером, вышла в четвертьфинал, одержав победу над 17-летней британкой Джоди Анной Баррейдж, посеянной под шестым номером, со счетом 6:7(5), 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Костюк выиграла девять геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Обе соперницы выполнили по три эйса, при этом Марта совершила девять двойных ошибок, а британка – десять.

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.За выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк сразится с 16-летней Энь Шуо Лянь из Тайваня.