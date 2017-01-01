Australian Open. Гоффен обыграл Тима и вышел в ¼ финала

Одиннадцатая ракетка мира, 26-летний бельгиец Давид Гоффен обыграл в четырех сетах восьмого номера мирового рейтинга 23-летнего австрийца Доминика Тима со счетом 4:5, 7:6(4), 6:2, 6:2.

За 2 часа 43 минуты игрового времени Гоффен сделал шесть брейков и упустил три своих подачи. Победитель выполнил 15 эйсов и дважды ошибся на подаче, а Тим 13 раз подал навылет при пяти двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 6:3 в пользу бельгийца.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Слперник Гоффена по четвертьфиналу определится в матче между болгарином Григоров Димитровым (15) и Денисом Истоминым (WC) из Узбекистана.Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Доминик Тим (Австрия, 8) – 4:5, 7:6(4), 6:2, 6:2