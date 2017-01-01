Australian Open. Винус Уильямс отдала сопернице один гейм и вышла в 1/8 финала

17-я ракетка мира, 36-летняя американка Винус Уильямс (13) разгромила 27-летнюю китаянку Дуань Инъин, занимающую в рейтинге WTA 87-ю строчку, со счетом 6:1, 6:0.

Матч длился 58 минут. Уильямс сделала пять брейков и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у китаянки. Винус три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче, активно выиграла 25 розыгрышей, допустив 18 невынужденныъх ошибок. На счету Дуань Инъин один эйс, 5 виннерсов, три двойных и 24 невынужденных ошибок.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участн

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.В 1/8 финала Винус сразится с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, WC) — Мона Бартель (Германия, Q).Винус Уильямс (США, 13) — Дуань Инъин (Китай) – 6:1, 6:0