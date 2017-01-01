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Australian Open. Феррер вышел в третий круг на Баутиста-Агута

Australian Open. Феррер вышел в третий круг на Баутиста-Агута

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема  - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

21-я ракетка мира, 34-летний испанец Давид Феррер (21) в четырех сетах сломил сопротивление прошедшего через квалификацию 133-го номера рейтинга ATP, 20-летнего американца Эрнесто Эскобедо со счетом 2:6, 6:4, 6:4, 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут. Феррер взял четыре подачи соперника и упустил две своих, а также шесть раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок. На счету Эскобедо семь эйсов и три двойных. Между собой спортсмены встречались впервые.

В четвертом круге Ферреру предстоит сразиться со своим соотечественником Роберто Баутиста-Агутом (13), который победил японца Йосихито Нисиоку - 6:2, 6:3, 6:3.

Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников
Второй круг
Давид Феррер (Испания, 21) — Эрнесто Эскобедо (США, Q) – 2:6, 6:4, 6:4, 6:2
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Йосихито Нисиока (Япония) – 6:2, 6:3, 6:3
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