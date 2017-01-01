Australian Open. Феррер вышел в третий круг на Баутиста-Агута

21-я ракетка мира, 34-летний испанец Давид Феррер (21) в четырех сетах сломил сопротивление прошедшего через квалификацию 133-го номера рейтинга ATP, 20-летнего американца Эрнесто Эскобедо со счетом 2:6, 6:4, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут. Феррер взял четыре подачи соперника и упустил две своих, а также шесть раз подал навылет и допустил семь двойных ошибок. На счету Эскобедо семь эйсов и три двойных. Между собой спортсмены встречались впервые.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.В четвертом круге Ферреру предстоит сразиться со своим соотечественником(13), который победил японца- 6:2, 6:3, 6:3.Давид Феррер (Испания, 21) — Эрнесто Эскобедо (США, Q) – 2:6, 6:4, 6:4, 6:2Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Йосихито Нисиока (Япония) – 6:2, 6:3, 6:3