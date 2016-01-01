На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Леся Цуренко: Мне удалось справиться с тяжелыми погодными условиями
Леся Цуренко: Мне удалось справиться с тяжелыми погодными условиямиУкраинская теннисистка Леся Цуренко оформила выход в четвертьфинал турнира Hobart International, обыграв со счетом 6:4 6:4 одиннадцатую сеяную шведку Йоханну Ларссон.

«Я чувствовала себя отлично, потому что мне удалось справиться с тяжелым погодными условиями. Во время игры было ветрено, - говорит Цуренко. - Поэтому я очень рада, что смогла победить. Для меня это был хороший матч.

За выход в полуфинал турнира  украинка встретится с американкой Шелби Роджерс (США).

«С ней у меня уже было несколько матчей, поэтому знаю, как она играет, - сказала Цуренко. - Это отличная подготовка к Открытому чемпионату Австралии, поэтому любой соперник - это уже хорошо».
По материалам: btu.org.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты
Леся Цуренко снялась с олимпийского турнира
Цуренко отдала сопернице два гейма и вышла во второй круг в Монтеррее
Леся Цуренко: Старалась больше играть на задней линии
Цуренко снялась с турнира в Страсбурге
Леся Цуренко вышла в основную сетку Australian Open
Леся Цуренко прошла первый круг квалификации турнира в Брисбене
Цуренко о победе на турнире в Стамбуле
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа»
Леся Цуренко: Мне удалось справиться с тяжелыми погодными условиями
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты
Названа дата возвращения Шараповой после отбытия дисквалификации
Хобарт. Савчук и Олару вышли в ¼ финала, где сыграют с сестрами Киченок

Последние новости спорта

18:24 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций укрепилась на 7-м месте 168 | Биатлон

17:18 Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге 262 | Биатлон / Главные новости спорта

15:08 НХЛ. Составы игроков и тренеров на Матч звезд 149 | Хоккей

14:35 Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований 108 | Новости спорта

14:21 Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа» 138 | Теннис

14:08 Леся Цуренко: Мне удалось справиться с тяжелыми погодными условиями 107 | Теннис

13:26 Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты 170 | Теннис / Главные новости спорта

13:06 Ломаченко и Гвоздик вернутся на ринг 15 апреля 169 | Бокс

12:55 Джефф Хорн: Я предвижу победу над Пакьяо, у меня хватит для этого мощи 150 | Бокс

12:42 Пакьяо и Хорн договорились о проведении боя 23 апреля 121 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты
Сидней. Долгополов на старте уступил Жилю Мюллеру и другие результаты
Юлия Джима - пятая в масс-старте на четвертом этапе КМ в Оберхофе
Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (101)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (462)
Октябрь 2016 (546)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги