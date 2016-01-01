Последние новости спорта

18:24 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций укрепилась на 7-м месте 168 | Биатлон

17:18 Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге 262 | Биатлон / Главные новости спорта

15:08 НХЛ. Составы игроков и тренеров на Матч звезд 149 | Хоккей

14:35 Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований 108 | Новости спорта

14:21 Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа» 138 | Теннис

14:08 Леся Цуренко: Мне удалось справиться с тяжелыми погодными условиями 107 | Теннис

13:26 Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты 170 | Теннис / Главные новости спорта

13:06 Ломаченко и Гвоздик вернутся на ринг 15 апреля 169 | Бокс

12:55 Джефф Хорн: Я предвижу победу над Пакьяо, у меня хватит для этого мощи 150 | Бокс