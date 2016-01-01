Хобарт. Савчук и Олару вышли в ¼ финала, где сыграют с сестрами Киченок

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в парном разряде завершились матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (58-я в парном рейтинге) и румынка Ралука Олару (64) стартовали с победы на вторым дуэтом турнира голландкой Кики Бертенс (28) и шведкой Йоханной Ларссон (24) со счетом 6:4, 6:2.Матч длился 1 час 2 минуты. Савчук и Олару реализовали три из десяти брейк-пойнтов и отыграли у соперниц все их четыре брейк-пойнта. Ольга и Ралука выполнили две подачи навылет и допустили две двойных ошибки против пяти эйсов и двух двойных у Бертенс и Ларссон.В четвертьфинале Савчук и Олару сыграют против украинок Людмилы (70) и Надежды (69) Киченок, которые были сильнее обладательниц wild card австралиек Элисон Баи (225) / Лизетт Кабрера (276) – 6:4, 6:3.